اختلاف شدید افکار عمومی آمریکا بر سر بازداشت مادورو

به گزارش ایلنا، نظرسنجی تازه‌ای که روزنامهه واشنگتن‌پست از طریق پیامک انجام داده، نشان می‌دهد که افکار عمومی آمریکا درباره عملیات نظامی این کشور و بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، به شدت تقسیم شده است.

این نظرسنجی با ارسال پیامک به ۱۴۰۰ شهروند آمریکایی صورت گرفت تا دیدگاه آنها درباره عملیات نظامی و نقش احتمالی آمریکا در تعیین نحوه اداره ونزوئلا جمع‌آوری شود. نتایج نشان داد که ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان از اعزام نیروهای آمریکایی برای بازداشت مادورو حمایت می‌کنند، در حالی‌که ۴۲ درصد مخالف و ۱۸ درصد نیز نظر مشخصی نداشتند.

تقسیم‌بندی نتایج بر اساس وابستگی حزبی، عمق اختلاف را روشن‌تر نشان داد: ۷۴ درصد جمهوری‌خواهان از عملیات حمایت کردند، در حالی‌که ۷۶ درصد دموکرات‌ها آن را رد کردند و مستقل‌ها میان حمایت و مخالفت تردید داشتند.

در مورد اینکه آیا باید پیش از اجرای عملیات، مجوز کنگره دریافت می‌شد، اکثریت آمریکایی‌ها (۶۳ درصد) به این موضوع تاکید کردند و تنها ۳۷ درصد آن را بدون نیاز به مجوز مناسب دانستند. این موضوع نیز طبق نظرسنجی، بر اساس گرایش حزبی اختلاف‌برانگیز بود: ۷۶ درصد جمهوری‌خواهان بدون نیاز به کنگره موافق بودند، اما ۹۴ درصد دموکرات‌ها بر ضرورت دریافت مجوز تاکید داشتند و مستقل‌ها اکثراً به کنگره مراجعه را ترجیح دادند.

در رابطه با محاکمه مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر، نیمی از شرکت‌کنندگان از این اقدام حمایت کردند؛ حمایت جمهوری‌خواهان ۷۹ درصد بود و دموکرات‌ها با ۲۴ درصد مخالف این اقدام بودند.

با این حال، ایده کنترل مستقیم دولت ونزوئلا یا تشکیل حکومت جدید توسط آمریکا از سوی اکثریت شرکت‌کنندگان رد شد؛ ۴۵ درصد مخالف این ایده بودند و ۳۰ درصد نیز در این زمینه مطمئن نبودند. حتی در میان جمهوری‌خواهان، تنها ۴۷ درصد از این گزینه حمایت کردند، در حالی که دموکرات‌ها و مستقل‌ها اکثراً مخالف بودند.

یک نکته مهم دیگر این است که تقریبا تمامی شرکت‌کنندگان بر احترام به حق مردم ونزوئلا در تعیین سرنوشت خود توافق داشتند؛ ۹۴ درصد معتقد بودند که آینده رهبری کشور باید توسط خود مردم ونزوئلا تعیین شود و تنها ۶ درصد موافق مداخله مستقیم آمریکا بودند.

به طور کلی، این نظرسنجی نشان می‌دهد که دیدگاه آمریکایی‌ها نسبت به عملیات نظامی و تحولات پس از آن، ارتباط مستقیم با وابستگی حزبی دارد: حمایت گسترده جمهوری‌خواهان، مخالفت قوی دموکرات‌ها و تردید مستقل‌ها. با این حال، اجماع تقریبی بر احترام به حق تعیین سرنوشت ونزوئلا، نشان‌دهنده محدودیت پذیرش مداخله مستقیم آمریکا در امور داخلی سایر کشورها است.

