گفت‌گوی تلفنی ترامپ و اردوغان

روسای جمهور آمریکا و ترکیه به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در تماسی تلفنی درباره ونزوئلا، غزه و مسائل مربوط به تجارت و صنایع دفاعی گفت‌وگو کرد.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه پس از این گفت‌وگو اعلام کرد: «رهبران دو کشور در مورد روابط دوجانبه در حوزه سیاسی بین ترکیه و ایالات متحده، همکاری در صنعت دفاعی، گام‌های لازم برای دست‌یابی به حجم هدف تجارت بین دو کشور و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی، از جمله وضعیت غزه و ونزوئلا، گفت‌وگو کردند».

 

 

