ترامپ و ونزوئلا: رودریگز موظف به اخراج عوامل ایران و دشمنان واشنگتن شد!

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع آگاه به نشریه «پولیتیکو» اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا، خواسته است مجموعه‌ای از اقدامات مدنظر واشنگتن را اجرا کند؛ اقداماتی که نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور برکنارشده، از پذیرش آن‌ها خودداری کرده بود، تا از سرنوشت مشابه مادورو در امان بماند.

بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی انتظار دارند رودریگز حداقل سه اقدام کلیدی را اجرا کند:

مقابله با جریان‌های قاچاق مواد مخدر.

اخراج عوامل ایرانی، کوبایی و دیگر کشورها یا شبکه‌هایی که علیه منافع آمریکا عمل می‌کنند.

توقف فروش نفت به کشورهایی که رقیب یا خصم آمریکا محسوب می‌شوند.

همچنین منابع مطلع اشاره کردند که برگزاری انتخابات آزاد و اعمال شرایط پس از بازداشت مادورو نیز مطرح است، اما هیچ جدول زمانی مشخصی برای اجرای این اقدامات تعیین نشده و انتخابات فعلاً قریب‌الوقوع نیست.

رودریگز نقش محوری در اجرای سیاست‌های آمریکا در ونزوئلا دارد و تیم ترامپ روی او حساب می‌کند. با وجود اینکه او پیش‌تر هم‌پیمان مادورو بوده و سابقه طولانی در فعالیت‌های حزبی و سوسیالیستی دارد، مقامات آمریکایی اطمینان دارند که رودریگز دستورالعمل‌های واشنگتن را اجرا خواهد کرد و در غیر این صورت ممکن است با اقدامات نظامی جدی مواجه شود.

یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حفظ ثبات ونزوئلا در راستای منافع واشنگتن است و جزئیات دقیق خواسته‌های مطرح‌شده از رودریگز هنوز فاش نشده است. منابع آگاه نیز افزودند که تیم ترامپ اطمینان دارد رودریگز قابل هدایت در مسیر دلخواه دولت آمریکا است.

در روزهای اخیر، رودریگز که ابتدا بازداشت مادورو را محکوم کرده بود، اعلام کرد که آماده همکاری با آمریکا «در چارچوب یک دستور کار همکاری» است. برخی از اعضای تیم ترامپ، از جمله ریچارد گرینل، که پیش‌تر فعالیت‌های دیپلماتیک غیررسمی با کاراکاس داشت، ترجیح دادند رودریگز برای مدتی نامحدود در سمت خود باقی بماند.

با این حال، مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که هنوز زمان مناسبی برای بحث درباره برگزاری انتخابات در ونزوئلا نیست و هیچ برنامه مشخصی برای رفع تحریم‌ها یا ارائه کمک‌های انسانی گسترده به کشور وجود ندارد.

پیش از عملیات نظامی که به بازداشت مادورو انجامید، برخی مقامات آمریکایی درباره امکان کاهش تحریم‌ها و اقدامات بعدی بحث کرده بودند، اما طبق منابع مطلع، هیچ مکانیزم واحدی بین نهادهای مختلف برای طراحی طرح پس از عملیات وجود نداشت.

علاوه بر این، دولت آمریکا خواستار آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده در ونزوئلا شده، اما هنوز هیچ درخواست رسمی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی ارائه نشده است؛ موضوعی که نگرانی برخی مقامات نظامی و سیاستمداران جمهوری‌خواه از جمله ژنرال آبرامز را درباره ناکامی آمریکا در تغییر رهبری ونزوئلا افزایش داده است.

