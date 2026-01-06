علیاف: نیروهای آذربایجان به غزه اعزام نمیشوند
رئیسجمهور آذربایجان در مصاحبهای تأکید کرد که کشورش با دولت آمریکا درباره امکان مشارکت در نیروهای صلح در غزه تماس گرفته، اما تصمیم به اعزام هیچ نیرویی به این باریکه ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش قصد ندارد یگانی از نیروهایش را برای شرکت در عملیات حفظ صلح خارج از مرزهای آذربایجان، از جمله در نوار غزه اعزام کند.
علیاف در مصاحبهای با شبکههای تلویزیونی آذربایجان افزود که کشورش در این زمینه با دولت دونالد ترامپ تماس داشته و سوالاتی درباره اعزام نیروهای صلح در غزه مطرح کرده است.
او تصریح کرد: «ما پرسشنامهای شامل بیش از ۲۰ سؤال تهیه و به طرف آمریکایی ارائه کردیم و احتمال مشارکت در نیروهای صلح وجود ندارد.»
رئیسجمهور آذربایجان همچنین تأکید کرد: «اصلا قصد ندارم در عملیات نظامی خارج از آذربایجان شرکت کنم.»
یک منبع دولتی در باکو نیز در نوامبر گذشته اعلام کرده بود که آذربایجان تنها در صورتی حاضر به اعزام نیرو خواهد بود که آتشبس کامل میان اسرائیل و حماس برقرار شود.