خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی‌اف: نیروهای آذربایجان به غزه اعزام نمی‌شوند

علی‌اف: نیروهای آذربایجان به غزه اعزام نمی‌شوند
کد خبر : 1738050
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آذربایجان در مصاحبه‌ای تأکید کرد که کشورش با دولت آمریکا درباره امکان مشارکت در نیروهای صلح در غزه تماس گرفته، اما تصمیم به اعزام هیچ نیرویی به این باریکه ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش قصد ندارد یگانی از نیروهایش را برای شرکت در عملیات حفظ صلح خارج از مرزهای آذربایجان، از جمله در نوار غزه اعزام کند.

علی‌اف در مصاحبه‌ای با شبکه‌های تلویزیونی آذربایجان افزود که کشورش در این زمینه با دولت دونالد ترامپ تماس داشته و سوالاتی درباره اعزام نیروهای صلح در غزه مطرح کرده است.

او تصریح کرد: «ما پرسشنامه‌ای شامل بیش از ۲۰ سؤال تهیه و به طرف آمریکایی ارائه کردیم و احتمال مشارکت در نیروهای صلح وجود ندارد.»

رئیس‌جمهور آذربایجان همچنین تأکید کرد: «اصلا قصد ندارم در عملیات نظامی خارج از آذربایجان شرکت کنم.»

یک منبع دولتی در باکو نیز در نوامبر گذشته اعلام کرده بود که آذربایجان تنها در صورتی حاضر به اعزام نیرو خواهد بود که آتش‌بس کامل  میان اسرائیل و حماس برقرار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی