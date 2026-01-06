خبرگزاری کار ایران
انتشار جزئیاتی جدید از حمله آمریکا به ونزوئلا

وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که عملیات محرمانه ارتش این کشور در ونزوئلا، با حضور نزدیک به ۲۰۰ نیروی آمریکایی در مرکز شهر کاراکاس انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «پیت هگست»  وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که عملیات محرمانه ارتش این کشور در ونزوئلا، با حضور نزدیک به ۲۰۰ نیروی آمریکایی در مرکز شهر کاراکاس انجام شده است.

وی گفت که این عملیات با مشارکت حدود ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکا در خاک ونزوئلا انجام شده و برای نخستین‌بار جزئیاتی از میزان حضور نیروهای آمریکایی در این عملیات فاش می‌شود.

هگست در سخنانی در یک کارخانه کشتی‌سازی در ایالت ویرجینیا، خطاب به کارکنان صنایع نظامی و ملوانان آمریکایی گفت: «سه شب پیش، در مرکز شهر کاراکاس، نزدیک به ۲۰۰ نفر از بهترین نیروهای ما وارد عمل شدند؛ به نظر می‌رسد سامانه‌های پدافند هوایی روسی آن‌طور که باید عمل نکردند. نیروهای ما وارد مرکز کاراکاس شدند و فردی را که از سوی دستگاه قضایی آمریکا تحت تعقیب بود، در چارچوب یک عملیات حمایتی از اجرای قانون بازداشت کردند، بدون آنکه حتی یک آمریکایی کشته شود».

پیش از این، تعداد نیروهای آمریکایی حاضر در عملیات انتقال «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، از کشور مشخص نشده بود. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که در این عملیات، نیروهای ویژه «دلتا فورس» ارتش آمریکا و یک واحد از اف‌بی‌آی مشارکت داشته‌اند.

وزیر جنگ آمریکا همچنین در اظهارات جداگانه‌ای گفت که «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا «سه شب پیش با تعدادی از نیروهای ویژه آمریکایی که از تجهیزات دید در شب استفاده می‌کردند، روبه‌رو شده است».

وی افزود: «مادورو تا حدود سه دقیقه پیش از ورود نیروها نمی‌دانست چه اتفاقی در راه است. حتی همسرش گفته بود: فکر می‌کنم صدای هواپیما می‌آید».

هگست پس از بازگشت از ویرجینیا به پایگاه مشترک «اندروز» در ایالت مریلند، به پرسشی درباره احتمال استقرار نیروهای زمینی آمریکا در ونزوئلا پاسخ نداد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا پس از این عملیات اعلام کرده بود که واشنگتن «در صورت لزوم از اعزام نیروهای زمینی به ونزوئلا هراسی ندارد».

 

 

