برای اعزام مجدد نیرو به ونزوئلا، نیازی به مجوز کنگره ندارم

به گزارش ایلنا به نقل از ان‌بی‌سی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با دفاع از تجاوز به کاراکاس، گفت که برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی به ونزوئلا، نیازی به مداخله یا مجوز کنگره نخواهم داشت.

وی در ادامه تأکید کرد که ونزوئلا در بازه زمانی ۳۰ روز آینده، انتخابات جدیدی برگزار نخواهد کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که کشورش در وضعیت جنگی با ونزوئلا قرار ندارد.

