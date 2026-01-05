خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌جمهوری مکزیک:

مداخله هرگز دموکراسی به همراه نداشته است/ قاره آمریکا متعلق به هیچ دکترین یا قدرتی نیست

مداخله هرگز دموکراسی به همراه نداشته است/ قاره آمریکا متعلق به هیچ دکترین یا قدرتی نیست
کد خبر : 1737940
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری مکزیک بار دیگر مداخله آمریکا در ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌لن‌ان، «کلودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک بار دیگر مداخله آمریکا در ونزوئلا و بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد.

شینباوم امروز -دوشنبه- در یک نشست خبری در مکزیکوسیتی تأکید کرد: «موضع مکزیک در قبال هرگونه مداخله، موضعی قاطع، روشن و ریشه‌دار در تاریخ ماست».

وی افزود: «مکزیک بار دیگر اصلی را یادآوری می‌کند که نه جدید است و نه محل تفسیر: ما به‌طور قاطع هرگونه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را رد می‌کنیم».

شینباوم با اشاره به تجربه تاریخی منطقه گفت: «تاریخ آمریکای لاتین روشن و گویاست؛ مداخله هرگز دموکراسی به همراه نداشته است».

وی تأکید کرد: «تنها این مردم هستند که می‌توانند آینده خود را بسازند، مسیرشان را انتخاب کنند، حاکمیت بر منابع طبیعی‌شان را اعمال کنند و شکل نظام حکومتی خود را آزادانه تعیین کنند».

رئیس‌جمهوری مکزیک همچنین تصریح کرد: «برای مکزیک ـ و همان‌گونه که باید برای همه مکزیکی‌ها باشد ـ حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها نه اختیاری است و نه قابل مذاکره».

وی افزود: «مکزیک قاطعانه بر این باور است که قاره آمریکا متعلق به هیچ دکترین یا قدرتی نیست؛ این قاره به ملت‌های هر یک از کشورهای آن تعلق دارد».

شینباوم در واکنش به اتهامات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر کوتاهی مکزیک در مقابله با کارتل‌های مواد مخدر، گفت: «مکزیک با ایالات متحده همکاری می‌کند، از جمله به دلایل انسانی، تا از رسیدن فنتانیل و دیگر مواد مخدر به مردم، به‌ویژه جوانان، جلوگیری شود».

وی در پایان تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم فنتانیل یا هیچ ماده مخدر دیگری به هیچ جوانی نزدیک شود؛ چه در آمریکا، چه در مکزیک و چه در هر نقطه دیگری از جهان».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی