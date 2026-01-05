رئیسجمهوری مکزیک:
مداخله هرگز دموکراسی به همراه نداشته است/ قاره آمریکا متعلق به هیچ دکترین یا قدرتی نیست
رئیسجمهوری مکزیک بار دیگر مداخله آمریکا در ونزوئلا و بازداشت رئیسجمهوری این کشور را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیلنان، «کلودیا شینباوم» رئیسجمهوری مکزیک بار دیگر مداخله آمریکا در ونزوئلا و بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری این کشور را محکوم کرد.
شینباوم امروز -دوشنبه- در یک نشست خبری در مکزیکوسیتی تأکید کرد: «موضع مکزیک در قبال هرگونه مداخله، موضعی قاطع، روشن و ریشهدار در تاریخ ماست».
وی افزود: «مکزیک بار دیگر اصلی را یادآوری میکند که نه جدید است و نه محل تفسیر: ما بهطور قاطع هرگونه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را رد میکنیم».
شینباوم با اشاره به تجربه تاریخی منطقه گفت: «تاریخ آمریکای لاتین روشن و گویاست؛ مداخله هرگز دموکراسی به همراه نداشته است».
وی تأکید کرد: «تنها این مردم هستند که میتوانند آینده خود را بسازند، مسیرشان را انتخاب کنند، حاکمیت بر منابع طبیعیشان را اعمال کنند و شکل نظام حکومتی خود را آزادانه تعیین کنند».
رئیسجمهوری مکزیک همچنین تصریح کرد: «برای مکزیک ـ و همانگونه که باید برای همه مکزیکیها باشد ـ حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملتها نه اختیاری است و نه قابل مذاکره».
وی افزود: «مکزیک قاطعانه بر این باور است که قاره آمریکا متعلق به هیچ دکترین یا قدرتی نیست؛ این قاره به ملتهای هر یک از کشورهای آن تعلق دارد».
شینباوم در واکنش به اتهامات «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر کوتاهی مکزیک در مقابله با کارتلهای مواد مخدر، گفت: «مکزیک با ایالات متحده همکاری میکند، از جمله به دلایل انسانی، تا از رسیدن فنتانیل و دیگر مواد مخدر به مردم، بهویژه جوانان، جلوگیری شود».
وی در پایان تأکید کرد: «ما نمیخواهیم فنتانیل یا هیچ ماده مخدر دیگری به هیچ جوانی نزدیک شود؛ چه در آمریکا، چه در مکزیک و چه در هر نقطه دیگری از جهان».