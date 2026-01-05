اعلام آمادگی اردوغان برای میانجیگری میان طرفهای یمنی
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری ترکیه اعلام کرد که آنکارا آماده است برای پیشبرد گفتوگو میان طرفهای یمنی ایفای نقش کند.
بنا بر اعلام دفتر ریاستجمهوری ترکیه، اردوغان این موضع را در تماس تلفنی با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی، مطرح کرده است.
یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگی طولانیمدت شده است؛ جنگی که به مداخله نظامی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی انجامید.
اردوغان در این تماس تلفنی تأکید کرد ترکیه «آماده است به تلاشهایی که با هدف نزدیککردن طرفها و گردهمآوردن آنها انجام میشود، کمک کند».
وی افزود که آنکارا تحولات یمن و سومالی را با دقت دنبال میکند و حفظ تمامیت ارضی این دو کشور را برای ثبات منطقهای حیاتی دانست.