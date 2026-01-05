دیدار و گفتوگوی وزاری خارجه مصر و عربستان
وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیهای از دیدار وزیرخارجه این کشور و همتای عربستانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که برای بررسی راههای تقویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در مورد مسائل منطقهای مورد علاقه مشترک «بدرعبدالعاطی»، وزیر خارجه این کشور امروز -یکشنبه- با «فیصل بن فرحان» همتای عربستانی خود دیدار کرد.
در این بیانیه اعلام شد که در این دیدار راههای ارتقای روابط دوجانبه بررسی شد و طرفین درباره با مسائل منطقهای تبادل نظر کردند.
در این دیدار همچنین تازهترین تحولات اوضاع در نوار غزه بررسی شد.