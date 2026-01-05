خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار و گفت‌وگوی وزاری خارجه مصر و عربستان

دیدار و گفت‌وگوی وزاری خارجه مصر و عربستان
کد خبر : 1737890
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای از دیدار وزیرخارجه این کشور و همتای عربستانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای بررسی راه‌های تقویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای مورد علاقه مشترک «بدرعبدالعاطی»، وزیر خارجه این کشور امروز -یکشنبه- با «فیصل بن فرحان» همتای عربستانی خود دیدار کرد.

در این بیانیه اعلام شد که در این دیدار راه‌های ارتقای روابط دوجانبه بررسی شد و طرفین درباره  با مسائل منطقه‌ای  تبادل نظر کردند.

در این دیدار همچنین تازه‌ترین تحولات اوضاع در نوار غزه بررسی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی