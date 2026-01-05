خبرگزاری کار ایران
بازگشایی لوور به دلیلی اعتصاب کارکنان به تعویق افتاد
بازگشایی موزه لوور به دلیلی جلسه کارکنان برای تصمیم گیری در مورد از سرگیری اعتصاد به تعویق افتاد.

به گزارش ایلنا رویترز،  به نقل از افتتاح موزه لوور به دلیل برگزاری جلسه کارکنان برای تصمیم‌گیری در مورد از سرگیری اعتصاب به تعویق افتاد

کارکنان موزه لوور فرانسه اعلام کردند که بازگشایی این موزه به دلیل آنکه کارکنان در حال برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد از سرگیری اعتصابی که از ماه دسامبر به دلیل دستمزد  و  شرایط  کاری آغاز شده  بود،  تا ساعت ۹:۰۰  امروز -دوشنبه- به تعویق افتاد.

کارکنان موزه در ۱۹ دسامبر به لغو اعتصاب تا ۵ ژانویه رای داده بودند.


 

