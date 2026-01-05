به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، آمریکا بامداد شنبه گذشته اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به همراه همسرش سیلیا فلورز، به نیویورک منتقل شده‌اند تا در برابر اتهامات فدرال پاسخ دهند. انتقال این دو با استفاده از ناو هواپیمابر آمریکایی یو‌اس‌اس ایو جیما (LHD-7) انجام شد.

بر اساس گزارش‌ها، مادورو پیش از آغاز سفر دریایی به آمریکا با هلیکوپتر به کشتی منتقل شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مادورو را مسئول قتل تعداد زیادی از افراد دانست و تأکید کرد که باید در برابر قانون آمریکا تسلیم شود. وی همچنین افزود که فرصت تسلیم شدن به او داده شده و باید قاچاق مواد مخدر متوقف و نفت‌های دزدیده شده بازگردانده شود.

جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که اقدامات ایالات متحده صرفا با هدف اجرای قانون فدرال علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شده و موقعیت مکانی متهم تاثیری بر این روند ندارد.

یو‌اس‌اس ایو جیما یک کشتی چندمنظوره نظامی است که قادر است نیروهای دریایی و تجهیزات را به ساحل منتقل کند، هواپیما و بالگرد حمل کند و به‌عنوان مرکز فرماندهی پیشرفته عمل نماید. این کشتی ۲۵۷ متر طول دارد، حدود ۴۰ هزار تن وزن دارد و توانایی حمل هواپیماها، بالگردها، قایق‌ها و خودروهای زرهی را داراست. حدود ۲۰۰۰ تفنگدار دریایی آمریکایی روی آن خدمت می‌کنند و از تابستان ۲۰۲۵ تمرینات نظامی و مأموریت‌های دریایی انجام داده است. تصاویر ماهواره‌ای، حضور کشتی را در نزدیکی آب‌های ونزوئلا تأیید کرده‌اند.

انتقال مادورو با استفاده از یو‌اس‌اس ایو جیما نه تنها یک عملیات نظامی، بلکه پیامی استراتژیک و قانونی به حساب می‌آید که نشان‌دهنده توان واشنگتن در اجرای قانون فدرال فراتر از مرزهای خود است، در حالی که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی پیچیدگی صحنه سیاسی ونزوئلا را نشان می‌دهد.

