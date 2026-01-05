خبرگزاری کار ایران
ترامپ:

باور ندارم اوکراین به اقامتگاه پوتین حمله کرده باشد

رئیس جمهور ایالات متحده گفت که حمله اوکراین به محل اقامت رئیس جمهور روسیه را باور نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که باور ندارد که حمله اوکراین به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه رخ داده باشد.

وی روز گذشته -یکشنبه- در جمع خبرنگاران در سیر واشنگتن به فلوریدا گفت: «باور ندارم که این اتفاق افتاده باشد، اتفاقی در نزدیکی رخ داده، اما هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد».

مسکو پیشتر اعلام کرد بوده که کی‌یف با ۹۱ پهپاد، سعی در حمله‌ای  گسترده به اقامتگاه پوتین داشت که خنثی شد.

اوکراین و کشورهای غربی روایت روسیه از این حمله را رد کردند.

 

