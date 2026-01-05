دو کشته در پی حمله روسیه به کییف
حمله روسیه به پایتخت اوکراین دو کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراین امروز -دوشنبه- اعلام کردند که حمله هوایی شبانه روسیه به کییف منجر به کشته شدن دو نفر شد.
سرویس اورژانس دولتی اوکراین اعلام کرد که این حمله منجر به آتشسوزی یک مرکز درمانی در منطقه «اوبولونسکی» در بخش شمالی کییف.
این سرویس افزود که پس از خاموش شدن آتش، جسدی در داخل آن پیدا شد.
سرویس اورژانس اوکراین همچنین در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که یک زن نیز مجروح شده و ۲۵ نفر از محل تخلیه شدهاند.