پس از عملیات آمریکا در ونزوئلا؛ مدودف، مرتس را قربانی بعدی معرفی کرد!
معاون شورای امنیت ملی روسیه سناریویی را مطرح کرده که طی آن رهبران جهان، مشابه عملیات آمریکا در ونزوئلا، ممکن است هدف قرار گیرند و صدراعظم آلمان یکی از این اهداف است.
به گزارش ایلنا، دیمیتری مدودف، رئیسجمهور سابق روسیه و معاون کنونی شورای امنیت ملی این کشور، سناریویی را مطرح کرد که طی آن رهبران جهانی، مشابه عملیات ربایش آمریکا در ونزوئلا، هدف قرار گیرند.
مدودف در سخنانی که توسط خبرگزاری روسی «تاس» منتشر شد، گفت: «ربودن فریدریش مرتس، این نازی جدید، میتواند تحولی جالب در جریان رخدادهای جهانی ایجاد کند.»
وی افزود که چنین سناریویی «غیرممکن نیست» و با اشاره به اینکه «دلایلی برای محاکمه او در آلمان وجود دارد»، تاکید کرد که این اقدام بهویژه برای آن دسته از شهروندان آلمانی که بدون دلیل رنج میبرند، ضرری نخواهد داشت.
این دیپلمات روسیه همچنین به اظهارات مقامات کاخ سفید درباره غیرقانونی بودن ریاست نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، اشاره کرد و گفت که این ادعاها با بررسی دقیق قابل تایید نیستند.