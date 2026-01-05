رسانههای عبری مدعی شدند:
موافقت نتانیاهو با طرح حمله به ایران؛ سناریویی مشابه عملیات ونزوئلا!
رسانههای عبری مدعی شدند که نخستوزیر رژیم صهیونیستی در نشست امنیتی اخیر، با طرح جدید حمله به ایران موافقت کرده است؛ طرحی که «ضربه آهنین» نام گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در نشست امنیتی اخیر، سناریوهای مختلف اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده است.
رسانههای عبری تصریح کردند نتانیاهو شامگاه یکشنبه نشستی چندساعته با حضور اعضای کابینه امنیتی این رژیم (کابینت) برگزار کرده که در آن، تحولات منطقهای و بهویژه موضوع ایران مورد بحث قرار گرفته است.
بر اساس گزارشها، در این جلسه سناریوهای مختلف، از جمله گزینههای نظامی احتمالی، پیامدهای منطقهای و واکنش بازیگران مختلف بررسی شده است. مقامهای اسرائیلی تاکنون این گزارشها را تأیید یا رد نکردهاند.
منابع صهیونیستی مدعی شدهاند در این نشست، وضعیت جبهههای مختلف از جمله غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران بررسی شده و ارتش این رژیم نیز در سطحی از آمادهباش قرار گرفته است؛ ادعاهایی که ناظران آن را در چارچوب فضاسازی رسانهای و جنگ روانی تلآویو ارزیابی میکنند.
کانال ۱۳ تلویزیون عبری نیز گزارش داد که اسرائیل عملیات مشابه ونزوئلا در ایران را بررسی میکند.
در همین راستا، برخی رسانههای عبری از انجام رزمایشها و تمرینهای شبیهسازیشده در ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادهاند؛ اقداماتی که پیشتر نیز بارها از سوی این رژیم مطرح شده اما در عمل، با توجه به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، جنبه تبلیغاتی داشته است.
از سوی دیگر، گزارشهایی درباره برگزاری رزمایشهای دفاعی و پدافندی در ایران منتشر شده که نشاندهنده آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی است. مقامات نظامی ایران بارها تأکید کردهاند که هرگونه ماجراجویی از سوی دشمنان با پاسخ قاطع، سریع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند تشدید اینگونه اخبار در رسانههای صهیونیستی، بیش از آنکه بیانگر یک اقدام قریبالوقوع باشد، تلاشی برای ایجاد فشار روانی، انحراف افکار عمومی داخلی و امتیازگیری سیاسی در معادلات منطقهای و بینالمللی است؛ رویکردی که پیشتر نیز بارها از سوی تلآویو دنبال شده و ناکام مانده است.