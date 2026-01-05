خبرگزاری کار ایران
ابراز تردید مدودف در توانایی آمریکا برای اداره ونزوئلا

رئیس شورای امنیت روسیه، در توانایی آمریکا برای اداره ونزوئلا «از راه دور» ابراز تردید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دیمیتری مدودف» رئیس شورای امنیت روسیه، در توانایی آمریکا برای اداره ونزوئلا «از راه دور» ابراز تردید کرد.

 این اظهارات در پی اعلام موضع «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن به‌طور موقت مدیریت امور ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت، مطرح شده است.

مدودف در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تیم ترامپ در پیشبرد منافع آمریکا سخت‌گیر و بی‌ملاحظه است. ربودن مادورو هیچ ارتباطی با مواد مخدر نداشت، بلکه صرفاً به نفت مربوط می‌شد و آن‌ها این موضوع را آشکارا تأیید می‌کنند. قانون زور بدون تردید قوی‌تر از عدالت معمول است، اما اینکه آیا می‌توانند ونزوئلا را از راه دور اداره کنند یا نه، پرسشی بزرگ است».

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آمریکا «تا زمان فراهم شدن شرایط یک روند انتقالی عادلانه»، اداره ونزوئلا را بر عهده خواهد داشت و مدعی شد که واشنگتن میلیاردها دلار برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و بخش نفت این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. 

در همین حال، رسانه‌های آمریکایی از جمله خبرگزاری «بلومبرگ» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادند که «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا که از منتقدان قدیمی دولت‌های ونزوئلا بوده است، ممکن است «نقش رهبری» در اداره این کشور ایفا کند.

