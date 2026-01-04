ترامپ رئیسجمهوری موقت ونزوئلا را هم تهدید کرد:
در صورت عدم تمکین به خواستههای واشنگتن، بهایی سنگینتر از مادورو پرداخت میکنید
رئیسجمهوری آمریکا امروز -یکشنبه- رئیسجمهوری موقت ونزوئلا را تهدید کرده و هشدار داد که وی در صورت عدم تمکین به خواستههای واشنگتن، با «هزینهای سنگینتر» از رئیسجمهوری بازداشتشده این کشور، مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ایندیپندنت، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا امروز -یکشنبه- «دلسی رودریگز» رئیسجمهوری موقت ونزوئلا را تهدید کرده و هشدار داد که وی در صورت عدم تمکین به خواستههای واشنگتن، با «هزینهای سنگینتر» از «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری بازداشتشده این کشور، مواجه خواهد شد.
ترامپ در گفتوگویی تلفنی کوتاه با مجله «آتلانتیک» و در حالی که برای بازی گلف عازم فلوریدا بود، با اشاره به رودریگز گفت: «اگر کار درست را انجام ندهد، بهای بسیار سنگینتری خواهد پرداخت؛ احتمالاً سنگینتر از مادورو«.
ترامپ افزود که آمریکا از ونزوئلا خواسته است به آنچه واشنگتن «نارکوتروریسم» و قاچاق مواد مخدر به خاک آمریکا میخواند، پایان دهد، روابط خود را با کشورهایی همچون کوبا و ایران و همچنین گروههایی مانند حزبالله قطع کرده و زمینه نظارت آمریکا بر فعالیتهای نفتی این کشور را فراهم کند.
رئیسجمهوری آمریکا در عین حال توضیحی درباره اظهارات خود در روز شنبه مبنی بر اینکه ایالات متحده «ونزوئلا را اداره خواهد کرد» ارائه نداد؛ اظهاراتی که بنا بر رسانهها، مقامهای ارشد جمهوریخواه از جمله «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه تلاش کردند شدت و تبعات آن را کاهش دهند.