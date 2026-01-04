هرگونه تلاش برای مدیریت یا تصاحب خارجی منابع طبیعی و استراتژیک ونزوئلا مردود است

به گزارش ایلنا، شش کشور شامل برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، اروگوئه و اسپانیا امروز -یکشنبه- در بیانیه‌ای مشترک، نگرانی خود را از هرگونه تلاش برای کنترل دولتی، مدیریت یا تصاحب خارجی منابع طبیعی و استراتژیک ونزوئلا ابراز کردند.

این کشورها تأکید کردند که تنها یک فرایند سیاسی فراگیر و رهبری‌شده توسط خود مردم ونزوئلا قادر است به یک راه حل دموکراتیک در این کشور منجر شود و افزودند که وضعیت ونزوئلا باید صرفاً از طریق مسیرهای صلح‌آمیز حل و فصل شود.

همچنین در بیانیه آمده است که این شش کشور رویکرد نظامی یک‌جانبه در خاک ونزوئلا را قویاً محکوم و مردود می‌دانند و بر لزوم احترام به حاکمیت و استقلال کشور تأکید دارند.

