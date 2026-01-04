به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا با محکوم کردن اقدام‌های آمریکا علیه این کشور، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی به «تجاوز آشکار واشنگتن» شد و تأکید کرد که کاراکاس خواهان آزادی فوری «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسرش است.

به گزارش منابع رسمی ونزوئلا، وزیر دفاع این کشور امروز -یکشنبه- اعلام کرد: «ما از همه دولت‌ها و ملت‌های جهان می‌خواهیم در برابر تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا موضع‌گیری و اقدام کنند. آنچه امروز علیه ونزوئلا رخ می‌دهد، فردا می‌تواند علیه هر کشور مستقل دیگری تکرار شود».

وی با اشاره به تصمیم دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر واگذاری اختیارات ریاست‌جمهوری به «دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهوری، گفت:« نیروهای مسلح ملی بولیواری در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنند و ضامن حفظ نظم داخلی، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور هستند».

وزیر دفاع ونزوئلا افزود: «ما در حال فعال‌سازی کامل آمادگی عملیاتی و تشکیل یک بلوک واحد رزمی هستیم که بر پایه همبستگی مردمی، نظامی و پلیسی، مأموریت مقابله با تجاوز امپریالیستی را بر عهده دارد».

وی با رد «دکترین مونرو» و «عقیده استعماری آمریکا» در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، تأکید کرد: «اقدام‌های آمریکا تهدیدی مستقیم برای نظم جهانی و نقض آشکار حاکمیت ملی کشورهاست».

وزیر دفاع ونزوئلا همچنین با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی، گفت: «ما شاهد تظاهرات مردمی و مواضع دولت‌های قانونی بوده‌ایم که این مداخله وقیحانه در امور داخلی ونزوئلا را محکوم کرده‌اند و از پاسخ سریع دولت‌ها و ملت‌های جهان قدردانی می‌کنیم».

وی در پایان تصریح کرد: «از جامعه جهانی می‌خواهیم با دقت آنچه علیه ونزوئلا، حاکمیت و قانون اساسی ما در حال وقوع است را زیر نظر داشته باشد و در برابر این روند خطرناک سکوت نکند».

