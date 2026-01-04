به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، امروز- یکشنبه- اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل محله مسکونی بودولی در منطقه خارکیف در شمال‌شرق اوکراین را به دست گرفته‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد نیروهای روسیه موفق شده‌اند ارتش اوکراین را از چند محور عقب برانند و تلفات قابل توجهی به آن‌ها وارد کنند.

در همین حال، فرماندار منطقه بلگورود روسیه اعلام کرد در پی حمله پهپادی اوکراین به یک خودرو در مناطق مرزی غرب روسیه، یک مرد کشته و یک زن به همراه کودکی چهار ساله زخمی شده‌اند.

ویچسلاو گلادکوف، فرماندار بلگورود، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد مجروحان با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل شده‌اند. به گفته او، نیروهای آتش‌نشانی موفق شدند آتش‌سوزی ایجادشده در خودرو پس از حمله را مهار کنند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور صبح روز یکشنبه ۴۲ فروند پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. این وزارتخانه همچنین از انهدام ۹۰ پهپاد دیگر طی ساعات شب خبر داد که سه فروند از آن‌ها در مسیر حرکت به سمت مسکو بودند.

به گفته مقام‌های روس، حملات پهپادی اوکراین به‌طور مکرر مناطق بلگورود و دیگر مناطق مرزی روسیه را هدف قرار می‌دهد.

در همین زمینه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هفته گذشته اعلام کرد پایان درگیری‌ها در اوکراین مستلزم عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس است. وی افزود روسیه تنها پس از تحقق اهداف خود به پایان دادن به این مناقشه می‌اندیشد.

پسکوف همچنین گفت در تماس تلفنی اخیر میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، موضوع دستیابی به آتش‌بس در اوکراین به مناسبت کریسمس مطرح نشده است.

وی تصریح کرد مسکو هنوز اطلاعاتی درباره نتایج دیدار اخیر دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در ایالت فلوریدا برگزار شد، دریافت نکرده است.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه اوکراین آغاز کرده و پایان آن را به کنار گذاشتن عضویت کی‌یف در ائتلاف‌های نظامی غربی مشروط کرده است؛ شرطی که اوکراین آن را دخالت در امور داخلی خود می‌داند.

