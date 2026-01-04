اظهارنظر روبیو درباره احتمال حمله آمریکا به کوبا

به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه «ان‌بی‌سی»، دولت کوبا را یک مشکل بزرگ خواند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن دولت کوبا پس از ونزوئلا، گفت: «دولت کوبا یک مشکل بزرگ است».

روبیو در خصوص این‌که آیا این اظهارنظر به معنای پاسخ مثبت است، افزود: «فکر می‌کنم آن‌ها در دردسر بزرگی قرار دارند».

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تأکید کرد: «در حال حاضر درباره گام‌های آینده یا سیاست‌هایی که قرار است در این زمینه اتخاذ کنیم صحبت نمی‌کنم، اما روشن است که ما طرفدار رژیم کوبا نیستیم».

کوبا که یکی از نزدیک‌ترین متحدان ونزوئلا به شمار می‌رود، حمله آمریکا را «اقدامی در چارچوب تروریسم دولتی» توصیف کرده و اعلام کرده است که تحولات کاراکاس را به‌دقت زیر نظر دارد.

روبیو همچنین در برنامه «میت د پرس» در پاسخ به پرسشی درباره حضور نیروهای آمریکایی در ونزوئلا، تأکید کرد که هیچ نیروی نظامی آمریکا در این کشور مستقر نیست.

وی گفت: «ما هیچ نیروی آمریکایی روی زمین در ونزوئلا نداریم»، اما افزود که نیروهای آمریکایی روز شنبه و «برای حدود دو ساعت» در جریان عملیات بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا وارد این کشور شده بودند.

