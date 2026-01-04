خبرگزاری کار ایران
نخستین خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد در سال ۲۰۲۶

یک منبع نظامی عراقی از خروج نخستین کاروان نظامی از پایگاه عین‌الاسد در غرب استان الانبار خبر داد که نشانه‌ای از آغاز خروج جزئی نیروهای آمریکایی از عراق تلقی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، یک منبع نظامی عراقی از خروج نخستین کاروان نظامی از پایگاه عین‌الاسد در غرب استان الانبار خبر داد که نشانه‌ای از آغاز خروج جزئی نیروهای آمریکایی از عراق تلقی می‌شود.

‌این منبع گفت که روز گذشته -شنبه- ده‌ها کامیون بزرگ در میان تدابیر شدید امنیتی و در حالی که بالگردهای آپاچی آنان را همراهی می‌کردند، از پایگاه عین‌الاسد به سمت بزرگراه به حرکت درآمدند.

وی افزود که مشخص نیست این ‌کاروان به سوی پایگاه حریر در اربیل یا به سمت یکی از گذرگاه‌های مرزی با سوریه برای رسیدن به پایگاه‌های آمریکا در استان حسکه به حرکت درآمده است.

این منبع همچنین افزود که این نخستین کاروان نظامیان آمریکایی است که در سال ۲۰۲۶ عین الاسد را ترک می‌کند و شاید نشانه‌ای تازه از خروج جزئی نیروهای آمریکایی باشد که قرار است طی ماه‌های آینده به حضور خود در پایگاه عین الاسد پایان دهند.

 

