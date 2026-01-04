به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «‌محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، ‌تایید کرد که محدود کردن سلاح به دولت با هدف تحکیم حاکمیت و محافظت از عراق است و تأکید کرد که روند خلع سلاح «کاملاً عراقی» و مطابق با دستورات مرجع عالی دینی خواهد بود.

‌السودانی توضیح داد که دولت در حال تکمیل حاکمیت ملی است و پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق را اعلام کرد و فاش کرد که پایگاه «عین الاسد» در چند روز آینده تحویل داده خواهد شد.

وی همچنین به پایان ماموریت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) اشاره کرد و این اقدام را برای تقویت حاکمیت ملی مهم توصیف کرد.

