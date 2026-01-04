السودانی:
پایان ماموریت سازمان ملل متحد در عراق حاکمیت ملی را تقویت میکند
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر عراق، تایید کرد که محدود کردن سلاح به دولت با هدف تحکیم حاکمیت و محافظت از عراق است و تأکید کرد که روند خلع سلاح «کاملاً عراقی» و مطابق با دستورات مرجع عالی دینی خواهد بود.
السودانی توضیح داد که دولت در حال تکمیل حاکمیت ملی است و پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی در عراق را اعلام کرد و فاش کرد که پایگاه «عین الاسد» در چند روز آینده تحویل داده خواهد شد.
وی همچنین به پایان ماموریت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) اشاره کرد و این اقدام را برای تقویت حاکمیت ملی مهم توصیف کرد.