۵ کشته و زخمی در پی افنجار بمب به جای مانده از داعش در موصل

در پی انفجار یک بمب به جا مانده از داعش در عراق، ۲ نفر کشته و ۳ تن مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یم منبع امنیتی در استان «نینوا» در عراق، امروز -یکشنبه- گزارش داد که در نتیجه انفجار یک بمب دست‌ساز که توسط داعش در نزدیکی شهر «العیاضیه» در غرب موصل به جا مانده بود، دو مرد جوان کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند.

این منبع در گفت‌وگو با شفق نیوز گفت:«این وسیله انفجاری از بقایای داعش بود و هنگام عبور قربانیان از یک منطقه روستایی در غرب موصل منفجر شد که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد».

وی افزود: «نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات آن ادامه دارد».

 

