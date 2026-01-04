صادرات نفت ونزوئلا متوقف شد
رسانهها گزارش دادند که به دنبال حمله نظامی ونزوئلا به ونزوئلا صادرات نفت این کشور به طور کامل متوقف شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانههای آمریکایی گزارش دادند که صادرات نفت ونزوئلا در بحبوحه حمله آمریکا به این کشور فلج شده است.
رویترز به نقل از چهار منبع توضیح داد که صادرات نفت ونزوئلا که به دلیل محاصره اعمال شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بر همه نفتکشهای مشمول تحریم، به پایینترین سطح خود رسیده بود، اکنون کاملا متوقف شده است زیرا مقامات بندری هیچ درخواستی برای اجازه خروج کشتیهای بارگیری شده دریافت نکردهاند.
این خبرگزاری با استناد به دادههای سرویس ردیابی کشتی «تنکر ترکرز» گزارش داد که چندین نفتکش نفت خام ونزوئلا که قرار است به ایالات متحده و آسیا ارسال شوند، هنوز حرکت نکردهاند.