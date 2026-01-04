خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین:

آمریکا فورا مادورو و همسرش را آزاد کند

آمریکا فورا مادورو و همسرش را آزاد کند
کد خبر : 1737128
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت ‌خارجه چین ‌اعلام کرد که از ایالات متحده خواسته است تا ‌رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را فوراً آزاد کند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، وزارت ‌خارجه چین ‌اعلام کرد که از ایالات متحده خواسته است تا «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را فوراً آزاد کند و از تلاش برای سرنگونی دولت ونزوئلا دست بردارد.

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای  نگرانی شدید خود را از اقدامات اخیر ایالات متحده ابراز کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، هنجارهای اساسی در روابط بین‌الملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد.

سخنگوی وزارت خارجه از واشنگتن خواست تا امنیت شخصی مادورو و همسرش را تضمین کند و خواستار حل مسائل از طریق گفت‌وگو و مذاکره شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی