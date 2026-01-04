چین:
آمریکا فورا مادورو و همسرش را آزاد کند
وزارت خارجه چین اعلام کرد که از ایالات متحده خواسته است تا رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را فوراً آزاد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین اعلام کرد که از ایالات متحده خواسته است تا «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را فوراً آزاد کند و از تلاش برای سرنگونی دولت ونزوئلا دست بردارد.
وزارت خارجه چین در بیانیهای نگرانی شدید خود را از اقدامات اخیر ایالات متحده ابراز کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی، هنجارهای اساسی در روابط بینالملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد.
سخنگوی وزارت خارجه از واشنگتن خواست تا امنیت شخصی مادورو و همسرش را تضمین کند و خواستار حل مسائل از طریق گفتوگو و مذاکره شد.