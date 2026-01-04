خبرگزاری کار ایران
پیونگ یانگ موشک بالستیک شلیک کرد

کره شمالی موشک‌های بالستیک آزمایش کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کره شمالی امروز -یکشنبه- در روز سفر رئیس جمهور کره جنوبی به چین و تنها چند ساعت پس از حمله آمریکا به ونزوئلا، موشک‌های بالستیک شلیک کرد.

شلیک دست‌کم دو موشک،  که پس از دو ماه از سوی این کشور انجام می‌شود، تنش‌های جهانی را پس از حمله «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ونزوئلا و دستیگیری «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور این کشور،  بیش از پیش تشدید می‌کند.

کره جنوبی اعلام کرد که صلح در شبه جزیره کره در دستور کار سفر «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور این کشور به پکن خواهد بود.

 

