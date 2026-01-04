اعلام آمادگی ترکیه در راستای ارائه هرگونه کمک سازنده برای حل بحران ونزوئلا

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه در پی حملات گسترده آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد که از نزدیک تحولات اخیر در این کشور را پیگیری می‌کند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «ترکیه اهمیت زیادی برای ثبات و امنیت ونزوئلا و آرامش ملت آن قائل است و ما از تمامی طرف‌ها خواستار خویشتنداری هستیم تا اطمینان حاصل شود که وضعیت جاری برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی پیامد‌های منفی نداشته باشد.»

در این بیانیه آمده است که ترکیه برای ارائه کمک‌های سازنده برای حل این بحران ونزوئلا در چارچوب حقوق بین‌الملل آمادگی دارد.

این وزارتخانه در پایان تاکید کرد که سفارت ترکیه در کاراکاس ارتباط و هماهنگی مستمر با شهروندان ترکیه‌ای خود در این کشور را حفظ می‌کند.

