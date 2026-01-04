بازداشت مادورو؛ محدودیت پرواز در کارائیب پایان یافت
وزیر حملونقل آمریکا اعلام کرد محدودیتهای پرواز در حریم هوایی کارائیب که به دنبال عملیات نظامی برای بازداشت رئیسجمهور پیشین ونزوئلا اعمال شده بود، لغو خواهد شد و خطوط هوایی میتوانند پروازهای خود را از سر بگیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا، اعلام کرد محدودیتهای اعمالشده بر حریم هوایی کارائیب تا نیمهشب به وقت شرق آمریکا (۵:۰۰ به وقت گرینویچ) برداشته خواهد شد و پروازها میتوانند از سر گرفته شوند.
دافی در صفحه خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که شرکتهای هواپیمایی از این موضوع مطلع شدهاند و بهزودی برنامههای پروازی خود را بهروزرسانی خواهند کرد.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا شنبه به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد از پرواز در حریم هوایی کارائیب خودداری کنند و نسبت به «وضعیت بالقوه خطرناک» اخطار داد؛ این محدودیت در پی عملیات نظامی ایالات متحده برای بازداشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، صادر شده بود.
در اطلاعیه این اداره آمده بود که این محدودیت به دلیل «خطرات ایمنی پرواز مرتبط با فعالیت نظامی مستمر» صادر شده است.
آمریکا، روز گذشته عملیاتی نظامی دقیق انجام داد که طی آن مادورو بازداشت و به داخل خاک آمریکا منتقل شد.