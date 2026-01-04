خبرگزاری کار ایران
پژوهشگر صهیونیست:

اسرائیل در سومالی‌لند تنها نیست؛ امارات و آمریکا پشت پرده هستند!

کد خبر : 1737035
یک پژوهشگر صهیونیست اعلام کرد که حضور تل‌آویو در سومالی‌لند با هماهنگی امارات و آمریکا دنبال می‌شود و این کشور کوچک آفریقایی به نقطه حساس راهبردی برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و افزایش نفوذ در شاخ آفریقا تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی۲۱، آیال زیسر، پژوهشگر اسرائیلی و معاون دانشگاه تل‌آویو، با تأکید بر اهمیت راهبردی منطقه سومالی‌لند برای تل‌آویو، اعلام کرد که اسرائیل در این کشور کوچک آفریقایی تنها نیست و همکاری و هماهنگی نزدیکی با امارات و ایالات متحده دارد.

زیسر در یادداشتی که در روزنامه «یسرائیل هیوم» منتشر شد، خاطرنشان کرد که بیشتر اسرائیلی‌ها و حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون نام «سومالی‌لند» را نشنیده‌‌اند و از موقعیت جغرافیایی آن اطلاعی ندارند، با این حال این مسأله هرگز اهمیت راهبردی روابط با این کشور را کاهش نمی‌دهد. وی افزود: «سومالی‌لند کشوری پایدار، معتدل، طرفدار غرب و دارای ظرفیت اقتصادی و سیاسی بالاست که تقریباا چهار دهه است به‌صورت مستقل اداره می‌شود، حتی اگر هنوز به‌رسمیت شناخته نشده باشد.»

به گفته این تحلیلگر اسرائیلی، سومالی‌لند در ورودی دریای سرخ و مجاور پایگاه انصارالله در یمن قرار دارد و هرگونه نزدیکی یک کشور مسلمان به اسرائیل نشان می‌دهد که ادعای انزوای تل‌آویو در جهان و کاهش نفوذ آن اغراق‌آمیز بوده است. زیسر تأکید کرد که علاوه بر اسرائیل، امارات متحده عربی نیز با هدف تثبیت نفوذ و جایگاه خود در سومالی‌لند سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام می‌دهد و آمریکا نیز به دنبال تأسیس پایگاه دیگری در این منطقه در برابر تهدید ایران، انصارالله و افزایش نفوذ چین در شاخ آفریقا است.

وی با اشاره به اهمیت شبکه همکاری‌های منطقه‌ای، نوشت: «تحکیم روابط با سومالی‌لند بخشی از تصویر کلان‌تری است که شامل توسعه همکاری میان اسرائیل و همسایگان آن از جمله یونان و قبرس با محوریت مسائل امنیتی و نظامی، همچنین همکاری‌های اقتصادی با اردن و مصر و توافق‌های تسلیحاتی با امارات است.»

زیسر افزود: «تغییرات ژئوپلیتیک منطقه فرصت استثنایی برای تعمیق روابط و ایجاد اتحادهای جدید فراهم کرده است. دشمنان دیروز تبدیل به متحدان امروز شده‌اند و این مسأله می‌تواند نقشه امنیتی خاورمیانه را به نفع ما بازنویسی کند.»

این پژوهشگر اسرائیلی در پایان یادآور شد که روابط اسرائیل با گروه‌های اقلیت منطقه، از جمله در سوریه و عراق، در چارچوب استراتژی بن گوریون برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای بازسازی شده و شامل همکاری با کشورهای عربی میانه‌رو نیز می‌شود، موضوعی که می‌تواند نقش اسرائیل را در معادلات امنیتی و سیاسی شاخ آفریقا و خاورمیانه تقویت کند.

 

