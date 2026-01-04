به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه با ابراز ناامیدی از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به دلیل ادامه جنگ در اوکراین گفت: «من از بوتین راضی نیستم. او انسان‌های زیادی را می‌کشد.»

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در فلوریدا تأکید کرد که عملکرد روسیه در اوکراین باعث نگرانی جدی او شده است و از روند خشونت‌ها و تلفات انسانی ابراز ناخشنودی کرد.

پیش‌تر روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داده بود که روسیه و اوکراین رفتار و اظهارات ترامپ را دنبال می‌کنند و بر اساس واکنش‌های او، تصمیم می‌گیرند که اقدامات نظامی یا گام‌های صلح خود را تسریع یا به تأخیر بیندازند. به عبارت دیگر، واکنش‌های رئیس‌جمهور آمریکا به یک نقطه مرجع برای ارزیابی روند تحولات میدانی تبدیل شده است.

به گفته منابع مطلع، دیدار رسمی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از فلوریدا، نمونه‌ای از این تأثیرگذاری بوده است؛ چرا که این نشست‌ها نه تنها تبادل نظر، بلکه فرصتی برای ارائه تصویری از وضعیت اوکراین به ترامپ بوده تا مواضع کی‌یف را تقویت کند.

در مقابل، کرملین نیز با بهره‌گیری از هر فرصتی، از جمله ادعای حمله پهپادی به مقرهای خود، تلاش کرده نظر ترامپ را پیش از هر مذاکرات واقعی به نفع مواضع مسکو شکل دهد.

تحلیلگران بر این باورند که جنگ در سال ۲۰۲۵ به ابزاری سیاسی تبدیل شده و هر دستاورد جزئی روسیه یا بازپس‌گیری مناطقی توسط اوکراین، با دقت مدیریت می‌شود تا اثر آن بر رئیس‌جمهور آمریکا و روند مذاکرات نمایان شود.

