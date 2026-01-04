موقعیتیابی مادورو توسط سیا؛ آیا خیانت داخلی در دولت ونزوئلا نقش داشت؟
منابع نزدیک به سیا فاش کردند که برای بازداشت رئیسجمهور ونزوئلا، از یک منبع داخلی در دولت این کشور کمک گرفته شده است. مادورو هماکنون به نیویورک منتقل شده تا در دادگاه فدرال محاکمه شود.
به گزارش ایلنا، نیکولاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا، روز شنبه در جریان یک عملیات نظامی کوتاهمدت بازداشت شد. منابع آگاه به «رویترز» گفتهاند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این عملیات از یک منبع داخلی در دولت مادورو برای رصد و تعیین موقعیت وی استفاده کرده است.
این اقدام پس از ماهها فشار واشنگتن بر مادورو به دلیل اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و فقدان مشروعیت سیاسی او انجام شد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که در جریان این عملیات تعداد کمی از نیروهای آمریکایی زخمی شدند و هیچ کشتهای نداشتیم.
ترامپ در نشست خبری خود گفت: «چهار روز صبر کردیم تا شرایط جوی برای انجام عملیات مساعد شود. مادورو در زمان بازداشت در حصنی مستحکم قرار داشت و ما برای مواجهه با آن کاملاً آماده بودیم.» وی افزود: «مادورو همراه با همسرش به نیویورک منتقل خواهد شد تا در دادگاه فدرال منهتن محاکمه شود. این عملیات پیامی روشن است که نشان میدهد اجازه نخواهیم داد کسی ما را تهدید یا ارعاب کند.»
کارشناسان معتقدند همکاری احتمالی برخی اعضای دولت مادورو با سیا در تعیین موقعیت رئیسجمهور پیشین، نگرانیهای امنیتی گستردهای ایجاد کرده و اهمیت ژئوپلیتیک ونزوئلا در رقابتهای قدرت میان ایالات متحده و کشورهای منطقه را بیش از پیش نشان میدهد.