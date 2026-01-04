انفجارهای شدید در جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، منابع خبری در لبنان بامداد امروز، یکشنبه، اعلام کردند که صدای چندین انفجار شدید در محله «المعاقب» در شهرک مرزی حولا شنیده شده است؛ همزمان گزارش‌هایی از حملات هوایی رژیم اسرائیل توسط یک پهپاد منتشر شده است.

به گفته منابع محلی و شاهدان عینی، این انفجارها احتمالا در پی پرتاب بمب‌های انفجاری توسط پهپاد اسرائیلی از نوع «کوادکوپتر» در این منطقه رخ داده است. همزمان، پرواز گسترده هواپیماهای نظامی اسرائیل بر فراز منطقه گزارش شده است.

در همین حال، منابع محلی از تحرکات نظامی اسرائیل در شهرک شبعا خبر داده و اعلام کردند که در جریان این تحرکات، منورهای نوری در آسمان این شهرک شلیک شده است.

همچنین وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله هوایی اسرائیل به شهرک الخیام در شهرستان «مرجعیون» در روز شنبه، سه شهروند لبنانی زخمی شده‌اند.

