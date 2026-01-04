مادورو به بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین منتقل شد
پلیس نیویورک تأیید کرد که رئیسجمهوری ونزوئلا، پس از انتقال با بالگرد به منهتن و اسکورت شدن توسط کاروانی از خودروهای نیروهای امنیتی، به بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین منتقل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، پلیس نیویورک تأیید کرد که «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا، پس از انتقال با بالگرد به منهتن و اسکورت شدن توسط کاروانی از خودروهای نیروهای امنیتی، به بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین منتقل شده است.
همزمان، حضور پررنگ نیروهای امنیتی در محل مشاهده میشد.
بر اساس این گزارش، مادورو قرار است هفته آینده در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهای مرتبط با «قاچاق مواد مخدر و تسلیحات» محاکمه شود.
در همین حال، دادگاه عالی ونزوئلا «دلسی رودریگز» معاون مادورو را به عنوان رئیسجمهوری موقت این کشور منصوب کرده است.