خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم دادگاه قانون اساسی؛

«دلسی رودریگز» رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا شد

«دلسی رودریگز» رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا شد
کد خبر : 1737014
لینک کوتاه کپی شد.

دادگاه قانون اساسی ونزوئلا دستور داد معاون رئیس‌جمهوری این کشور به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت عهده‌دار امور شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویتزز، دادگاه قانون اساسی ونزوئلا دستور داد «دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهوری این کشور در پی بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا در عملیات نیروهای آمریکایی، به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت عهده‌دار امور شود.

در حکم این دادگاه آمده است که رودریگز «به‌منظور تضمین تداوم اداره کشور و دفاع همه‌جانبه از ملت»، مسئولیت «ریاست جمهوری بولیواری ونزوئلا» را بر عهده خواهد گرفت.

بر اساس این رأی، دادگاه همچنین اعلام کرد که این موضوع را بررسی خواهد کرد تا «چارچوب حقوقی لازم برای تضمین تداوم حاکمیت دولت، اداره امور کشور و دفاع از حاکمیت ملی در شرایط غیبت اجباری رئیس‌جمهوری» مشخص شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی