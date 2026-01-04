با حکم دادگاه قانون اساسی؛
«دلسی رودریگز» رئیسجمهوری موقت ونزوئلا شد
دادگاه قانون اساسی ونزوئلا دستور داد معاون رئیسجمهوری این کشور بهعنوان رئیسجمهوری موقت عهدهدار امور شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویتزز، دادگاه قانون اساسی ونزوئلا دستور داد «دلسی رودریگز» معاون رئیسجمهوری این کشور در پی بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا در عملیات نیروهای آمریکایی، بهعنوان رئیسجمهوری موقت عهدهدار امور شود.
در حکم این دادگاه آمده است که رودریگز «بهمنظور تضمین تداوم اداره کشور و دفاع همهجانبه از ملت»، مسئولیت «ریاست جمهوری بولیواری ونزوئلا» را بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس این رأی، دادگاه همچنین اعلام کرد که این موضوع را بررسی خواهد کرد تا «چارچوب حقوقی لازم برای تضمین تداوم حاکمیت دولت، اداره امور کشور و دفاع از حاکمیت ملی در شرایط غیبت اجباری رئیسجمهوری» مشخص شود.