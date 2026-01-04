بالگرد حامل مادورو و همسرش در نیویورک به زمین نشست

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و «سیلیا فلورس» همسر وی که بامداد شنبه در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در کاراکاس بازداشت شده بودند، با بالگرد به هلی‌پد «وست‌ساید» در شهر نیویورک منتقل شدند.

هم‌زمان با فرود بالگردها، شمار زیادی از نیروهای پلیس محلی و مأموران فدرال در محل مستقر شدند.

یک منبع آگاه تأیید کرد که مادورو در مسیر انتقال به این مکان بوده است.

پس از فرود بالگرد، کاروانی متشکل از خودروهای شاسی‌بلند مشکی‌رنگ، خودروهای پلیس و ون‌های سفیدرنگ، منطقه را به‌طور کامل تخلیه و ترک کردند.

انتهای پیام/