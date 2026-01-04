خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه ونزوئلا:

مردم به خیابان‌ها خواهند آمد

مردم به خیابان‌ها خواهند آمد
وزیر خارجه ونزوئلا گفت که رئیس‌جمهوری آمریکا، با حمله به ونزوئلا قوانین داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایوان خیل» وزیر خارجه ونزوئلا گفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، با حمله به ونزوئلا قوانین داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.

وی افزود که مردم ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان به خیابان‌ها خواهند آمد.

آمریکا بامداد شنبه حملاتی را به کاراکاس انجام داد که در جریان آن بنادر، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی هدف قرار گرفتند. همچنین «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، به همراه همسرش ربوده شده و از طریق یک کشتی به نیویورک منتقل شده‌اند.

 

 

