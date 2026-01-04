به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایوان خیل» وزیر خارجه ونزوئلا گفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، با حمله به ونزوئلا قوانین داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.

وی افزود که مردم ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت و استقلال کشورشان به خیابان‌ها خواهند آمد.

آمریکا بامداد شنبه حملاتی را به کاراکاس انجام داد که در جریان آن بنادر، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی هدف قرار گرفتند. همچنین «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، به همراه همسرش ربوده شده و از طریق یک کشتی به نیویورک منتقل شده‌اند.

