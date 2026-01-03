خبرگزاری کار ایران
منابع آگاه خبر دادند:

توقف کوتاه مادورو در گوانتانامو پیش از انتقال به نیویورک

توقف کوتاه مادورو در گوانتانامو پیش از انتقال به نیویورک
رئیس‌جمهوری ونزوئلا که هم‌اکنون سوار بر کشتی «یو‌اس‌اس آی‌وو جیما» در مسیر نیویورک است، پیش از رسیدن به آمریکا، توقف کوتاهی در پایگاه نظامی گوانتانامو در کوبا خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا که هم‌اکنون سوار بر کشتی «یو‌اس‌اس آی‌وو جیما» در مسیر نیویورک است، پیش از رسیدن به آمریکا، توقف کوتاهی در پایگاه نظامی گوانتانامو در کوبا خواهد داشت.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه، این اقدام به مقام‌های آمریکایی امکان می‌دهد تا فرایند انتقال سریع‌تر انجام شده و مادور بدون آنکه ابتدا به دادگاه دیگری معرفی شود، ‌به‌طور مستقیم به نیویورک انتقال یابد. 

پایگاه گوانتانامو، که با نام «گیت‌مو» نیز شناخته می‌شود، در جنوب شرقی کوبا و در ساحل خلیج گوانتانامو قرار دارد.

 

 

