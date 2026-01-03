آنتونیو گوترش:
آمریکا با حمله به ونزوئلا، حقوق بینالملل را نادیده گرفت
دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز -شنبه- با ابراز نگرانی نسبت به نادیدهگرفتن حقوق بینالملل، عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را اقدامی خطرناک و دارای پیامدهای نگرانکننده توصیف کرد.
وی اعلام کرد که عملیات آمریکا علیه ونزوئلا یک سابقه خطرناک در روابط بینالملل به شمار میرود.
گوترش با تأکید بر اینکه سازمان ملل نسبت به عدم رعایت اصول و قواعد حقوق بینالملل در این اقدام نگران است، تصریح کرد: «تشدید تنشها در ونزوئلا میتواند پیامدهای نگرانکنندهای برای ثبات و امنیت منطقه به همراه داشته باشد».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اآمریکا بامداد امروز حملاتی را علیه پایتخت ونزوئلا انجام داد که بنابر گزارشها، شامل هدف قرار دادن بنادر، فرودگاهها و برخی پایگاههای نظامی بوده است. همچنین گزارش شده است که «نیکولاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا به همراه همسرش بازداشت و از طریق یک کشتی به نیویورک منتقل شدهاند.