خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنتونیو گوترش:

آمریکا با حمله به ونزوئلا، حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت

آمریکا با حمله به ونزوئلا، حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت
کد خبر : 1736954
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز -شنبه- با ابراز نگرانی نسبت به نادیده‌گرفتن حقوق بین‌الملل، عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را اقدامی خطرناک و دارای پیامدهای نگران‌کننده توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز -شنبه- با ابراز نگرانی نسبت به نادیده‌گرفتن حقوق بین‌الملل، عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را اقدامی خطرناک و دارای پیامدهای نگران‌کننده توصیف کرد.

وی اعلام کرد که عملیات آمریکا علیه ونزوئلا یک سابقه خطرناک در روابط بین‌الملل به شمار می‌رود.

گوترش با تأکید بر اینکه سازمان ملل نسبت به عدم رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در این اقدام نگران است، تصریح کرد: «تشدید تنش‌ها در ونزوئلا می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای ثبات و امنیت منطقه به همراه داشته باشد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اآمریکا بامداد امروز حملاتی را علیه پایتخت ونزوئلا انجام داد که بنابر گزارش‌ها، شامل هدف قرار دادن بنادر، فرودگاه‌ها و برخی پایگاه‌های نظامی بوده است. همچنین گزارش شده است که «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا به همراه همسرش بازداشت و از طریق یک کشتی به نیویورک منتقل شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی