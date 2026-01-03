بازداشت مادورو به دلیل شرایط جوی با تأخیر چند روزه صورت گرفت/ چند آمریکایی در جریان عملیات، زخمی شدند

دونالد ترامپ:
بازداشت مادورو به دلیل شرایط جوی با تأخیر چند روزه صورت گرفت/ چند آمریکایی در جریان عملیات، زخمی شدند
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که عملیات بازداشت »نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا پس از چند روز تأخیر ناشی از شرایط نامساعد جوی اجرا شده است.
ترامپ امروز -شنبه- در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «قرار بود این عملیات چهار روز پیش انجام شود، اما شرایط جوی مناسب نبود. در چنین عملیاتی، هوا باید کاملاً ایدهآل باشد».
وی افزود: «ما قصد داشتیم این کار را چهار روز پیش، سه روز پیش و حتی دو روز پیش انجام دهیم، اما ناگهان شرایط مهیا شد و دستور اجرا صادر شد. واقعاً عملیات فوقالعادهای بود».
ترامپ با اشاره به محل بازداشت مادورو، گفت که وی در اقامتگاهی بهشدت محافظتشده حضور داشت.
وی توضیح داد: «مادورو در ساختمانی بود که بیشتر شبیه یک دژ نظامی بود تا یک خانه؛ با درهای فولادی و فضایی امن که بهطور کامل با فولاد محافظت میشد. مادورو تلاش داشت وارد آن بخش امن شود، اما نیروها آنقدر سریع وارد عمل شدند که فرصت این کار را پیدا نکرد».
رئیسجمهوری آمریکا افزود که نیروهای این کشوذ برای شکستن موانع فولادی تجهیزات کامل در اختیار داشتند، اما در نهایت نیازی به استفاده از آنها نشد.
به گفته منابع آگاه، دولت آمریکا از اواسط ماه دسامبر برنامهریزی برای اجرای این عملیات و بازداشت مادورو را آغاز کرده بود. اجرای زودتر این طرح به دلایلی از جمله شرایط جوی و برخی تصمیمات دیگر دولت آمریکا به تعویق افتاده بود.
بر اساس این گزارش، برنامههای واشنگتن شامل کنار گذاشتن مادورو از قدرت و فراهمسازی مقدمات تشکیل یک دولت انتقالی پیش از برگزاری انتخابات بوده است. با این حال، مقامهای آمریکایی تاکنون بهصورت رسمی درباره جزئیات دولت انتقالی اظهارنظر نکردهاند.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که دولت وی در حال بررسی گامهای بعدی درباره آینده ونزوئلاست و گفت: «نمیتوانیم اجازه دهیم فرد دیگری بدون تغییر واقعی، جای وی را بگیرد. ما بهطور جدی در این روند دخیل خواهیم بود».
ترامپ مدعی شد که مردم ونزوئلا از بازداشت مادورو خوشحال هستند و کشورشان تحت حاکمیت وی «در وضعیت دیکتاتوری» قرار داشته است.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت که مادورو در روزهای پایانی تلاش کرده بود وارد مذاکره شود، اما این پیشنهاد رد شده است.
ترامپ افزود: «من شخصاً با مادورو صحبت کردم و به وی گفتم باید تسلیم شود».
ترامپ در ادامه اظهار داشت که روند بازداشت مادورو را بهصورت زنده و در کنار فرماندهان نظامی از اقامتگاه خود در مارالاگو مشاهده کرده و آن را عملیاتی «بسیار پیچیده و بیسابقه» توصیف کرد.
وی همچنین تأیید کرد که مادورو و همسرش با بالگرد از محل خارج شده و سپس با یک ناو نظامی آمریکایی بهسوی نیویورک منتقل شدهاند.
به گفته ترامپ، در جریان این عملیات هیچ شهروند آمریکایی کشته نشده، هرچند چند نفر زخمی شدهاند و یک بالگرد نیز هدف قرار گرفته، اما به پایگاه بازگشته است.