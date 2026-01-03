منابع آگاه خبر دادند؛
مادورو به نیویورک منتقل میشود
مقامهای آمریکایی در حال بررسی مقدمات انتقال رئیسجمهوری ونزوئلا به نیویورک هستند تا در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهای مطرحشده علیه وی رسیدگی شود.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، منابع آگاه اعلام کردند که گروهی از مأموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) در کنار نیروهای ویژه عملیات این کشور در بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا، نقش داشتهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی در حال بررسی مقدمات انتقال مادورو به نیویورک هستند تا در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهای مطرحشده علیه وی رسیدگی شود.
منابع قضایی آمریکا اعلام کردهاند که اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور، طی سالهای گذشته پروندهای کیفری علیه مادورو و شماری از فرماندهان ارشد نظامی ونزوئلا تهیه کرده است؛ پروندهای که انتظار میرود مبنای کیفرخواستهایی باشد که بهزودی بهصورت رسمی منتشر خواهد شد.
در همین حال، «پم باندی» دادستان کل آمریکا با اشاره به بازداشت رئیسجمهوری ونزوئلا اعلام کرده است که مادورو بهزودی در خاک آمریکا و در چارچوب نظام قضایی این کشور با اتهامهای مطرحشده مواجه خواهد شد.