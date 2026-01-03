«لحظهای شگفتانگیز» به روایت سیانان؛ حمله آمریکا به ونزوئلا و بازداشت مادورو
شبکه آمریکایی «سیانان» حمله بامداد امروز ایالات متحده به ونزوئلا را «شدیدترین مداخله نظامی خارجی» دولت دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش توصیف کرد؛ حملهای که به بازداشت و انتقال نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا انجامید.
به گزارش ایلنا، نیک پاتن والش، خبرنگار ارشد امنیت بینالملل تلویزیون سیانان اعلام کرد یورش نظامی امروز آمریکا به ونزوئلا، که با عملیات گسترده هوایی و امنیتی همراه بوده، خشنترین اقدام نظامی خارجی واشنگتن از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ محسوب میشود.
این خبرنگار آمریکایی تصریح کرد: «این حمله بهوضوح نشان میدهد ترامپ در اراده خود برای کنار زدن نیکلاس مادورو کاملا مصمم بوده و به نظر میرسد توانسته است این هدف را ظرف چند ساعت، آن هم با یک اقدام خشونتآمیز، بهویژه در آسمان کاراکاس، محقق کند.»
پاتن والش با اشاره به حمایتهای بینالمللی از دولت ونزوئلا افزود: «مادورو رهبری بود که از پشتیبانی قابل توجه روسیه و چین برخوردار بود، اما نیروهای آمریکایی او را نیمهشب از پایتخت کشورش ربودند.» وی این تحولات را «لحظهای شگفتانگیز» توصیف کرد که به گفته او «نشاندهنده سطح آزادی عملی است که ترامپ برای خود در عرصه جهانی قائل است».
چند ساعت پس از این حملات، دونالد ترامپ در اظهاراتی اعلام کرد رئیسجمهور ونزوئلا بازداشت و با هواپیما از این کشور منتقل شده است و مدعی شد «جزئیات بیشتری در زمان مناسب منتشر خواهد شد».
ترامپ پیش از این بارها با طرح ادعاهای تکراری درباره «شبکههای قاچاق مواد مخدر» در ونزوئلا، این کشور را به اقدام نظامی تهدید کرده بود.
بر اساس این گزارش، در نخستین سال از دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، سیاست خارجی آمریکا شاهد تشدید بیسابقه استفاده از قدرت نظامی در خارج از مرزها بوده است؛ مسیری که با شعارهای انتخاباتی او درباره کاهش مداخله در بحرانهای جهانی تناقض آشکار دارد.
در همین چارچوب، آمریکا در مارس ۲۰۲۵ حملات گسترده هوایی و دریایی علیه یمن انجام داد و مدعی شد این حملات برای مقابله با تهدیدات علیه کشتیرانی در دریای سرخ و خلیجفارس صورت گرفته است؛ حملاتی که در ماههای بعد با هدف قرار دادن زیرساختهای نفتی یمن ادامه یافت.
با این حال، به اذعان رسانههای غربی، برجستهترین اقدام نظامی دولت ترامپ، مشارکت مستقیم با رژیم صهیونیستی در حملات کمسابقه ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هستهای ایران بود؛ عملیاتی که با عنوان «چکش نیمهشب» شناخته شد و در آن بیش از ۱۲۵ فروند جنگنده مشارکت داشتند.
در جریان این تجاوز، بمبافکنهای رادارگریز B-2 با بمبهای سنگرشکن تاسیسات هستهای ایران از جمله فردو و نطنز را هدف قرار دادند و موشکهای کروز تاماهاوک نیز سایتهایی در اصفهان را مورد حمله قرار دادند؛ اقدامی که با محکومیتهای گسترده بینالمللی مواجه شد.
آمریکا همچنین طی ماههای گذشته حملات متعددی را علیه مواضع ادعایی داعش در سوریه، نیجریه و سومالی انجام داده و دامنه عملیاتهای خود را به دریای کارائیب و اقیانوس آرام برای هدف قرار دادن شناورهای مظنون به قاچاق گسترش داده است.
این روند سرانجام بامداد امروز با حمله گسترده به ونزوئلا به نقطه اوج رسید؛ حملهای که به اذعان رسانههای آمریکایی، یکی از پرهزینهترین و پرمخاطرهترین ماجراجوییهای نظامی دولت ترامپ در عرصه بینالمللی به شمار میرود.