وزیر خارجه ونزوئلا خبر داد:
اعلام وضعیت اضطراری از سوی مادورو
وزیر خارجه ونزوئلا اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور دستور اجرای فرمان اعلام وضعیت اضطراری را امضا کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا،
وزیر خارجه ونزوئلا گفت: «رئیس جمهور فرمانی مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری در کشور و اجازه درگیری مسلحانه صادر کرده است.»
بنا به این بیانیه، رئیسجمهور ونزوئلا دستور استقرار فوری همه نیروهای دفاع مردمی در سراسر کشور را داده است.