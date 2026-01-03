خبرگزاری کار ایران
سی‌بی‌اس گزارش داد:

ترامپ دستور حمله به ونزوئلا را صادر کرده است

سی‌بی‌اس گزارش داد که مقامات کاخ سفید از وقوع انفجار در کاراکاس آگاه‌اند‌.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سی‌بی‌اس گزارش داد که مقامات کاخ سفید از وقوع انفجار در کاراکاس آگاه‌اند‌ 

خبرنگار سی‌بی‌اس در برنامه ایکس نوشت: «مقامات دولت ترامپ از گزارش‌های مربوط به انفجارها و پرواز هواپیماها بر فراز کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، در اوایل صبح شنبه مطلع هستند.»

کاخ سفید و پنتاگون بلافاصله به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

سی‌بی‌اس همچنین به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ دستور حمله به ونزوئلا را صادر کرده است. 

