به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا طی یک تماس تلفنی از نخست وزیر این کشور برای سفر به ایالات متحده در سال جاری دعوت کرده است.

این اولین سفر این رهبر محافظه‌کار ژاپن به ایالات متحده از زمان روی کار آمدن در ماه اکتبر خواهد بود.

کاخ سفید هنوز این تماس یا دعوت را تأیید نکرده است.

