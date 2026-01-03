حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا؛ ترامپ از بازداشت مادورو و همسرش خبر داد+ تصاویر

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، صبح امروز- شنبه- از حدود ساعت ۲:۰۰ به وقت محلی (۶:۰۰ به وقت گرینویچ)، صدای دو انفجار شدید و همزمان صدایی شبیه غرش پرواز هواپیماها در پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، شنیده شد.

علت این انفجارها هنوز مشخص نشده است، اما وقوع آن در شرایطی رخ داده که منطقه کارائیب با تنش روبه‌رو است و رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید به انجام حملاتی علیه ونزوئلا کرده است.

تا ساعت ۶:۱۵ به وقت گرینویچ، صدای انفجارها همچنان شنیده می‌شد.

شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گزارش دادند که بخش جنوبی شهر، نزدیک یک پایگاه نظامی اصلی، پس از شنیدن صدای مهیب انفجارها دچار قطعی برق شده است.

گزارش شده که مقر نیروی هوایی ونزوئلا در کاراکاس هدف حمله قرار گرفته است.

در همین حال، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از پرواز گسترده جنگنده‌ها در ارتفاع پایین بر فراز آسمان کاراکاس است، اما تاکنون اطلاعات رسمی درباره دلیل یا مبدا این تحرکات هوایی منتشر نشده است.

رویترز همچنین گزرش داد که بالگردها نیروهای ویژه‌ آمریکایی را برای تصرف برخی از جزایر در شمال پایتخت ونزوئلا با خود حمل می‌کردند. گزارشاتی نیز از درگیری در این جزایر وجود دارد.

خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد تصاویری منتشر شده که به‌نظر می‌رسد بالگردهای عملیات ویژه CH-47G «شینوک» ارتش ایالات متحده را بر فراز شهر کاراکاس نشان می‌دهد. این بالگردها به‌احتمال زیاد متعلق به هنگ ۱۶۰ هوانوردی عملیات ویژه (160th SOAR) هستند که به «نایت استاکرز» شهرت دارد.

خبرنگار المیادین در کارکاس گزارش داد که دست کم هشت حمله هوایی قلب پایتخت و چندین منطقه دیگر را هدف قرار داد. یکی از انفجارها در منطقه لا گوایرا در نزدیکی فرودگاه کاراکاس اتفاق افتاده است.

به گزارش المیادین، حملات هوایی فقط به پایتخت محدود نبوده و مناطق دیگر و همچنین پایگاه‌های نظامی نیز هدف قرار گرفته‌اند.

گزارش‌هایی از عملیات فرود نیروی دلتا ارتش آمریکا در جنوب کاراکاس نیز منتشر می‌شود.

یک منبع نظامی در ونزوئلا به المیادین گفت: چند پایگاه نظامی در این کشور هدف حمله قرار گرفته و تا دقایقی دیگر، بیانیه رسمی صادر خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که برق منطقه جنوبی در نزدیکی یک پایگاه در شهر کاراکاس قطع شده است.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که نیروی هوایی آمریکا بار دیگر به جزیره مارگاریتا حمله کرد. جزیره مارگاریتا میزبان تأسیسات نظامی عمده ونزوئلا است. احتمالا این جزیره در ساعات آینده به تصرف حمله آبی‌خاکی درخواهد آمد.

سی‌بی‌اس گزارش داد که ترامپ دستور حمله به تاسیسات نظامی ونزوئلا را صادر کرده است.

کشته شدن وزیر دفاع ونزوئلا

شبکه اسکای نیوز عربی مدعی شد که منازل رئیس‌جمهور و وزیر دفاع ونزوئلا هدف حمله آمریکا قرار گرفته است.

رسانه‌ها همچنین از انفجار و دود در نزدیکی قلعه تیونا، محل استقرار وزارت دفاع ونزوئلا خبر می‌دهند.

برخی منابع در ونزوئلا همچنین از کشته شدن وزیر دفاع این کشور خبر دادند به گفته منابع خبری پس از حمله به خانه او تمام ارتباط های با وزیر دفاع ونزوئلا قطع شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، تا این لحظه اطلاعاتی درباره سرنوشت وزیر دفاع ونزوئلا منتشر نشده و مقامات رسمی نیز واکنشی نشان نداده‌اند.

آماده‌باش نیروهای مسلح ونزوئلا

گزارش‌ها حاکی است که نیروهای مسلح ونزوئلا شروع به بسیج نیروها کرده‌اند و تانک‌ها در خیابان‌های اطراف کاخ ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند.

حکومت نظامی در ونزوئلا توسط ارتش این کشور اعلام شد.

حمله به کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا

منطقه ساحلی نیگوروتی، مجتمع نظامی «فورتی تونا»، پادگان «لا کارلوتا» و فرودگاه «ایگیروتی» هم از جمله مناطق مورد حمله بامداد امروز بوده است.

اولین واکنش رئیس‌جمهور ونزوئلا به تجاوز هوایی آمریکا

نیکولاس مادورو در اولین واکنش به این تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا گفت: هم‌اینک آمریکا در حال بمباران کاراکاس است و حمله آنها به ونزوئلا هشداری برای تمام جهان است.

مادورو افزود: آن‌ها ما را با موشک‌ها بمباران می‌کنند؛ سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان ملل متحد باید فورا تشکیل جلسه دهند.

از سوی دیگر در واکنش به تحولات اخیر، کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا شد.

آمریکا پرواز در حریم هوایی ونزوئلا را ممنوع کرد

در پی گزارش‌های انفجار در اطراف کاراکاس، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) یک اطلاعیه NOTAM جدید صادر کرده و از ساعت ۰۶:۰۰ به وقت جهانی (UTC) امروز، ۳ ژانویه، تمامی پروازهای هواپیماهای آمریکایی در هر ارتفاعی در حریم هوایی ونزوئلا را ممنوع اعلام کرده است.

رسانه‌های ونزوئلا گزارش دادند در جریان حملات آمریکا پایگاه نیروی دریایی در «لا گوایرا» و یک برج اصلی مخابراتی نیز هدف قرار گرفته‌اند.

آمریکا حمله به ونزوئلا را تایید کرد

فاکس‌نیوز گزارش کرد که کاخ سفید تایید کرد که آمریکا به ونزوئلا حمله کرده است.

آمریکا از شهروندان خود خواست که به ونزوئلا سفر نکنند.

حمله به آرامگاه هوگو چاوز

گفته می‌شود نیروی هوایی آمریکا حمله‌ای به آرامگاه هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، در کاراکاس انجام داد.

چاوز بعد از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، نفت ونزوئلا را ملی اعلام کرد و به دهه‌ها سلطه آمریکا بر منابع این کشور پایان داد.

حمله به ساختمان پارلمان

خبرگزاری روسی ریانووستی به‌نقل از رئیس‌جمهور کلمبیا گزارش کرد که آمریکا به ساختمان پارلمان ونزوئلا هم حمله کرده است.

یک کشتی در بندر La Guaira در شمال کاراکاس پایتخت مورد اصابت قرار گرفت.

کوبا حمله آمریکا را «تروریسم دولتی و جنایتکارانه» خواند

میگل دیاس کانل برمودس، رئیس‌جمهور کوبا در واکنش به حملات آمریکا به ونزوئلا گفت، «منطقه صلح» (ZonaDePaz) ما به شکلی وحشیانه مورد تهاجم قرار گرفته است. این تروریسم دولتی علیه مردم شجاع ونزوئلا و علیه آمریکای ماست.

رئیس‌جمهور کوبا در پایان پیام خود با تکرار شعار انقلابی کوبا نوشت: «میهن یا مرگ؛ پیروز خواهیم شد.»

ترامپ مدعی شد که مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش دستگیر شده و از کشور خارج شده‌اند.

ترامپ نوشت: ایالات متحده آمریکا با موفقیت حمله گسترده‌ای را علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیس جمهور نیکولاس مادورو، که به همراه همسرش دستگیر و از کشور خارج شده است، انجام داده است. این عملیات با همکاری نیروهای انتظامی ایالات متحده انجام شد. جزئیات متعاقباً اعلام خواهد شد. امروز ساعت ۱۱ صبح، یک کنفرانس خبری در مارالاگو برگزار خواهد شد. از توجه شما به این موضوع متشکریم! رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ



سی بی اس نیز تصریح کرد:‌ مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط دلتا فورس، واحد ویژه مأموریت‌های نخبه ارتش ایالات متحده، دستگیر شد.

اسکای نیوز نیز نوشت: بازداشت مادورو نتیجه یک «خروج توافق‌شده» است.

بر اساس منابع استنادی اسکای نیوز، این توافق شامل تضمین‌هایی برای مادورو و حلقه نزدیکانش باشد، که احتمالا شامل عبور امن از ونزوئلا، مصونیت از پیگرد قانونی و حفظ برخی دارایی‌ها در خارج از کشور است.



احتمال می‌رود ماریا کورینا ماچادو، رهبر جدید ونزوئلا خواهد شد.

ماریا کورینا ماچادو توسط نظام مادورو از شرکت در انتخابات ۲۰۲۴ منع شد، بنابراین از ادموندو گونزالس حمایت کرد، که به گفته مخالفان با اکثریت قاطع پیروز شده است.

