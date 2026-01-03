سقوط یک بالگرد در آمریکا
یک بالگرد شخصی حامل چهار نفر در منطقهای کوهستانی در آریزونا سقوط کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،
دفتر کلانتری شهرستان پینال در ایالت آریزونا اعلام کرد که حدود ساعت ۱۱ صبح گزارشهایی مبنی بر سقوط یک هلیکوپتر در کوههای نزدیک تلگراف کانیون، در جنوب سوپریور، آریزونا دریافت کرده است.
در این بیانیه آمده است که تیمهای کلانتری بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و هلیکوپتر از هوا پیدا و سقوط آن تأیید شد.