مادورو شاخه زیتون را به ترامپ پیشنهاد داد
رئیسجمهور ونزوئلا، در پیامی به همتای آمریکایی خود، خواستار گفتوگوهای جدی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر شد و امکان سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت کشورش را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در نخستین روزهای سال ۲۰۲۶، شاخه زیتون به همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، تقدیم کرد و پیشنهاد برگزاری «مذاکرات جدی» درباره مقابله با قاچاق مواد مخدر را مطرح نمود.
مادورو این اظهارات را در مصاحبهای تلویزیونی که شب سال نو ضبط و روز نخست سال جدید پخش شد، بیان کرد و ونزوئلا را «دولت برادر» و دولت خود را «دولت دوست» ایالات متحده معرفی نمود.
رئیسجمهور ونزوئلا تأکید کرد که دونالد ترامپ در آخرین گفتوگویش با او در نوامبر گذشته، با خطاب قرار دادن او به عنوان «جناب رئیسجمهور»، بر اقتدار مادورو صحه گذاشته است.
به گزارش روزنامه انگلیسی «ایندپندنت»، این اظهارات نشاندهنده تغییر لحن مادورو نسبت به ایالات متحده است. پیشتر، واشنگتن عملیات نظامی گستردهای در جنوب کارائیب انجام داده و ترامپ مادورو را «غیرقانونی» خوانده و او را متهم به اداره «دولت مواد مخدر» کرده بود. مادورو این اتهامات را قویا رد کرد و تأکید نمود که هدف آمریکا درواقع کنترل ذخایر عظیم نفت و معادن کمیاب ونزوئلا است.
در جریان پخش برنامه، مادورو و مجری تلویزیون از منطقهای نظامی در کاراکاس عبور کردند و سپس مادورو با خبرنگار و همسرش، سیلیا فلورس، سوار خودرو شد؛ اقدامی که تحلیلگران آن را نشانه تلاش برای نمایش اعتماد به نفس در شرایط تهدیدات احتمالی آمریکا دانستند، هرچند مادورو در هفتههای اخیر حضور عمومی خود را کاهش داده بود.
رئیسجمهور ونزوئلا در این برنامه ترامپ را به تمرکز بر مشکلات داخلی ایالات متحده فراخواند و گفت: «صادقانه بگویم، اگر دوباره با او صحبت کنم، میگویم هر کس باید به امور داخلی خود رسیدگی کند.» وی همچنین تأکید کرد: «ونزوئلا یک دولت برادر و دولت ما یک دولت دوست است. باید گفتوگوها را جدی آغاز کنیم و بر اساس واقعیتها پیش برویم. اگر آمریکا خواهان مذاکره درباره توافقنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد، ما آمادهایم.»
مادورو افزود: «اگر آنها نفت ونزوئلا را میخواهند، کشور ما آماده پذیرش سرمایهگذاریهای آمریکایی، از جمله سرمایهگذاریهای شرکت شِورون، در زمان، مکان و شرایط دلخواه آنها است.»