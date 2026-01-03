خبرگزاری کار ایران
زلنسکی دست به خانه‌تکانی زد؛ وزیر دفاع اوکراین برکنار می‌شود
در حالی که جنگ فرسایشی اوکراین وارد مرحله‌ای حساس شده است، ولودیمیر زلنسکی با کنار گذاشتن وزیر دفاع، بار دیگر دست به تغییر در یکی از کلیدی‌ترین نهادهای امنیتی کشور زد؛ تغییری که نشانه‌ای از چالش‌های مدیریتی در کی‌یف تلقی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، شامگاه جمعه با اعلام این تصمیم گفت: ساختار وزارت دفاع اوکراین نیازمند تغییر است و در همین راستا به میخایلو فدوروف پیشنهاد داده‌ام مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده بگیرد.

فدوروف که از سال ۲۰۱۹ تاکنون وزیر تحول دیجیتال اوکراین بوده، ۳۴ سال سن دارد و از چهره‌های کمتر شناخته‌شده سیاسی در میان افکار عمومی این کشور به شمار می‌رود. زلنسکی در توضیح این انتخاب تأکید کرد که فدوروف نقش مهمی در توسعه فناوری‌های پهپادی و دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی ایفا کرده و از کارآمدی بالایی برخوردار است.

زلنسکی پیش‌تر در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ دنیس شمیهال را به عنوان وزیر دفاع منصوب کرده بود. وی درباره علت کنار گذاشتن شمیهال توضیحی ارائه نکرد، اما اعلام کرد که مسئولیت بخش مهم دیگری از امور دولتی را به او پیشنهاد داده است؛ بخشی که به گفته رئیس‌جمهور اوکراین، برای ثبات کشور اهمیت بالایی دارد.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که زلنسکی روز جمعه همچنین «کیریلو بودانوف» را به عنوان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین منصوب کرد. بودانوف پیش از این ریاست سازمان اطلاعات ارتش اوکراین را بر عهده داشت و جایگزین «آندری یرماک» شده است.

یرماک که از چهره‌های بانفوذ سیاسی اوکراین محسوب می‌شد، در ماه‌های اخیر به دلیل افشای پرونده‌های فساد مالی در دولت، با تضعیف جایگاه سیاسی خود مواجه شده بود.

