به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، اتحادیه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، شامگاه جمعه به نقل از دو منبع آگاه فاش کرد که در تل‌آویو تحرکات جدی برای آغاز یک عملیات نظامی گسترده در لبنان در جریان است؛ عملیاتی که هدف آن از میان برداشتن تهدید «نیروهای حزب‌الله» عنوان شده است.

این شبکه افزود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، این رویکرد را در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که هفته گذشته در ایالت فلوریدا برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار داده است.

بر اساس گزارش این شبکه، این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که برآوردهای اطلاعاتی اسرائیل مدعی‌اند نیروهای حزب‌الله در دوره آتش‌بس موفق شده توانمندی‌های خود را بازسازی کند؛ آن هم در سایه آنچه مقامات اسرائیلی «ناتوانی» دولت لبنان در مهار این گروه توصیف می‌کنند.

به گفته منابع آگاه، دولت ترامپ تاکنون «وتو»یی بر گزینه نظامی اعمال نکرده، اما از نتانیاهو خواسته است برای اعطای آخرین فرصت به گفت‌وگو با دولت لبنان، اندکی صبر پیشه کند.

این تشدید تنش در حالی رخ می‌دهد که در محافل تصمیم‌سازی رژیم صهیونیستی، باور فزاینده‌ای نسبت به ناکامی مسیرهای دیپلماتیک در خلع سلاح حزب‌الله شکل گرفته است؛ وضعیتی که منطقه را در آستانه سناریوهای باز و ورود به مرحله‌ای تازه از رویارویی نظامی مستقیم قرار می‌دهد.

